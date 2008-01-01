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Установка техники

Воспользовавшись нашим услугами, вы сможете рассчитывать на качественную установку и подключение любой бытовой техники, кондиционеров в вашем доме, квартире или офисе.

Цифровые услуги

Квалифицированные специалисты настроят цифровую технику в вашем присутствии в Магазинах Ситилинк! Установка программ, лечение вирусов, Upgrade компьютеров, настройка смартфонов и многое другое.

Защита покупки

Будем честны: техника иногда ломается, причем куда чаще, чем хотелось бы. Защитите свою покупку страховкой: вы получите бесплатную диагностику, ремонт, а в случае поломки — быструю замену или денежную компенсацию.

Защита имущества

Пожар, залив, кража, стихийное бедствие — их нельзя избежать на 100%, но можно компенсировать последствия. Защитите свой дом: это в 250 раз дешевле ремонта. В защиту включена ответственность перед соседями

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+7 (812) 332-84-84
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