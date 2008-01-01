Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, 90NB0LZ3-M21510, серый

Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Войти
Москва
Акции Ситилинк.Бизнес Магазины Покупателям Покупателям
Оформление заказа Доставка и оплата Гарантия Кредит и рассрочка
Сервисные центры Услуги Обзоры Барахолка Форум Конфигуратор Подбор расходных материалов Ситилинк Новости Клуб Ситилинк Вакансии
Москва Санкт-Петербург
А Абакан Адлер Азнакаево Азов Алатырь Александров Александровское Алексеевка Алексеевское Алексин Аликово Альметьевск Анапа Ангарск Апатиты Апрелевка Арамиль Арзамас Арзгир Армавир Арск Архангельск Асбест Астрахань Аткарск Ахтубинск Ачинск Б Бавлы Байкальск Баксан Балаково Балахна Балашиха Балашов Барнаул Батайск Безенчук Белая Калитва Белгород Белебей Белорецк Белореченск Бердск Березники Березовский Беслан Бийск Биробиджан Бирск Благовещенск Благодарный Богородицк Богородск Бор Борисоглебск Боровичи Бронницы Брянск Бугульма Бугуруслан Буденновск Бузулук Бутово В Валуйки Великий Новгород Верхнеуральск Верхняя Пышма Верхняя Салда Веселый Вешенская Видное Вичуга Владикавказ Владимир Внуково Волгоград Волгодонск Волжск Волжский Вологда Волоколамск Волхов Вольск Воронеж Ворсма Воскресенск Воткинск Всеволожск Выборг Выкса Вышний Волочек Вязники Вязьма Вятские Поляны Г Гагарин Гатчина Геленджик Георгиевск Глазов Голубое Горно-Алтайск Городец Гороховец Горячий Ключ Грязи Губкин Гуково Гусь-Хрустальный Д Данков Дедовск Дзержинск Дзержинский Дивеево Дивное Димитровград Дмитров Добрянка Долгопрудный Домодедово Донецк Донское Донской Дубна Дубовка Дюртюли Е Егорьевск Ейск Екатеринбург Елабуга Елань Елец Енотаевка Ершов Ессентуки Ефремов Ж Железноводск Железногорск Железногорск Жердевка Жигулевск Жирновск Жуковский З Заволжье Задонск Заречный Засечное Звенигород Зеленогорск Зеленоград Зеленодольск Зеленокумск Зерноград Зимовники Златоуст Знаменск И Ибреси Иваново Ивантеевка Ижевск Изобильный Иловля Ипатово Иркутск Искитим Истра Й Йошкар-Ола К Казань Калач-на-Дону Калининск Калуга Каменка Каменск-Уральский Каменск-Шахтинский Камышин Канаш Кандалакша Каневская Канск Карачев Карталы Качканар Кашира Кемерово Кингисепп Кинель Кинешма Кириши Киров Кирово-Чепецк Киселевск Кисловодск Клин Ковров Коломна Кольчугино Коммунарка Кондопога Константиновск Копейск Кореновск Коркино Королев Коряжма Костомукша Кострома Котельники Котельниково Котлас Котово Котовск Кочубеевское Красноармейск Красногвардейское Красногорск Краснодар Краснокамск Красноярск Кропоткин Крымск Кстово Кугеси Кузнецк Кукмор Кулебаки Кумертау Кунгур Курган Курганинск Курск Курчатов Куса Кущевская Кыштым Л Лабинск Лебедянь Ленинградская Лениногорск Ленинск Ленинск-Кузнецкий Ливны Липецк Лиски Лобня Ломоносов Лопатино Лосино-Петровский Луга Лысково Лысьва Лыткарино Люберцы М Магнитогорск Майкоп Маркс Мелеуз Миасс Миллерово Минеральные Воды Михайловка Михайловск Мичуринск Можайск Можга Моздок Мончегорск Морозовск Моршанск Москва Московский Мурманск Муром Мценск Мытищи Н Набережные Челны Навашино Нальчик Наро-Фоминск Нарткала Невинномысск Нефтегорск Нефтекамск Нижнекамск Нижний Ломов Нижний Новгород Нижний Тагил Нижняя Тура Николаевск Никольск Новая Усмань Новоалександровск Новоалтайск Новоаннинский Нововоронеж Новокузнецк Новокуйбышевск Новомосковск Новониколаевский Новороссийск Новоселицкое Новосибирск Новотроицк Новоуральск Новочебоксарск Новочеркасск Новошахтинск Ногинск О Обливская Обнинск Одинцово Озерск Октябрьск Октябрьский Омск Оренбург Орехово-Зуево Орловский Орск Орёл Острогожск Отрадный П Павлово Павловская Павловский Посад Палласовка Пенза Первоуральск Пермь Петровск Петрозаводск Подольск Подрезково Порецкое Похвистнево Преображенская Приволжск Приволжский Приморско-Ахтарск Прокопьевск Пролетарск Прохладный Псков Пугачев Путилково Пушкин Пушкино Пущино Пятигорск Р Раменское Рассказово Ревда Реутов Ржев Родники Россошь Ростов Ростов-на-Дону Ртищево Рубцовск Рудня Рузаевка Рыбинск Рязань С Салават Сальск Самара Санкт-Петербург Саранск Сарапул Саратов Саров Сатка Сафоново Светлоград Северодвинск Семикаракорск Сергиев Посад Сердобск Серов Серпухов Сертолово Сибай Славянск-на-Кубани Смоленск Снежинск Соликамск Солнечногорск Сосновый Бор Сочи Ставрополь Староминская Старый Оскол Стерлитамак Строитель Ступино Суровикино Суходол Сызрань Т Таганрог Тамбов Тверь Тейково Тельмана Темрюк Тимашевск Тихвин Тихорецк Тольятти Томск Торжок Тосно Троицк Троицк Туапсе Туймазы Тула Тюмень У Углич Удомля Узловая Улан-Удэ Ульяновск Урюпинск Усть-Донецкий Усть-Лабинск Уфа Учалы Ф Фролово Фрязино Фурманов Х Хабаровск Хвалынск Химки Ц Цивильск Цимлянск Ч Чайковский Чапаевск Чебаркуль Чебоксары Челябинск Чердаклы Череповец Черкесск Чернышковский Чехов Чистополь Чкаловск Чусовой Ш Шадринск Шахты Шебекино Шелехов Шумерля Шуя Щ Щекино Щелково Щербинка Щёлково Э Электросталь Электроугли Элиста Энгельс Ю Южноуральск Юрюзань Я Ялуторовск Ярково Ярославль
Каталог
Смартфоны и гаджеты
Ноутбуки и компьютеры
Телевизоры, аудио-видео, фото
Бытовая техника для дома и кухни
Строительство и ремонт
Дом и дача
Умный дом и системы безопасности
Автотовары
Канцтовары, Мебель и Офисная техника
Красота и здоровье
Детские товары
Спорт и отдых
Товары для геймеров
Уцененные товары
Подарочные сертификаты
Сервисы и услуги
Сервисы и услуги
Сборка компьютера
Установка техники
Цифровые услуги
Защита покупки
Защита имущества
Подборка расходных материалов
Доставка
Электронные ключи и подписки
Ноутбуки/

Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, 90NB0LZ3-M21510, серый

Код товара: 1366946

Товара сейчас нет в наличии

Последний раз товар был 24 сентября 2021

Основное

Экран
15.6"; 1920х1080; IPS;
Процессор
AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8ГБ DDR4;
Графический процессор
AMD Radeon Vega 8;
Все характеристики

Экран ноутбука

Диагональ экрана в дюймах
15.6 "
Разрешение экрана
1920х1080
Светодиодная подсветка экрана
есть
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS

Конфигурация ноутбука

Процессор
AMD Ryzen 5 3500U
Количество ядер процессора
четырехъядерный
Процессор, частота
2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8 ГБ, DDR4
Тип графического процессора
интегрированный
Графический процессор
AMD Radeon Vega 8

Устройства хранения данных

Объем SSD
512 ГБ
Тип ODD
отсутствует
Кард-ридер
есть, поддержкаMicro SD

Коммуникации ноутбука

Поддержка технологии Wi-Fi
ДА, 802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка технологии Bluetooth
ДА, v4.2

Разъемы и интерфейсы ноутбука

Порты USB 2.0
2
Порты USB 3.0
1
Порты USB 3.0 (Type-C)
1
Разъем HDMI
1

Операционная система ноутбука

Операционная система
Windows 10 Home

Мультимедийные особенности

Веб-камера
встроенная
Встроенный микрофон
есть
Разъем наушники/микрофон
комбинированный разъем
Акустическая система
стереодинамики

Клавиатура ноутбука

Цвет клавиатуры ноутбука
черный
Цифровой блок клавиатуры
есть
Подсветка клавиш клавиатуры
нет

Особенности

Сумка в комплекте
отсутствует

Батарея ноутбука

Количество ячеек батареи
2 cell
Тип батареи
Li-Ion
Энергоемкость батареи
37 Wh

Корпус ноутбука

Цветовое решение
серый
Внешняя поверхность
матовая
Внутренняя поверхность
матовая
Размеры (ШхГхВ)
357 х 230 х 19 мм
Вес
1.6 кг

Гарантия
12 мес.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

Описание

Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и п...
Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и понятной операционной системе Windows 10 с использованием 8 Гб оперативной памяти, видеокарты AMD Radeon Vega 8 и четырехъядерного производительного процессора AMD Ryzen 5 3500U. Оснащен дисплеем диагональю 15.6 дюйма с матрицей IPS и с разрешением 1920×1080, на котором отображается четкое изображение в цветовой гамме, максимально приближенной к естественной. Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T позволяет комфортно работать при наборе текста за счет шарнирного крепления, удобно приподнимающего клавиатуру. Матовое покрытие дисплея снижает нагрузку на глаза, избавляет от появления световых бликов. Светодиодная подсветка позволяет работать в вечернее время. На SSD диске предусмотрено 512 Гб памяти. Ноутбук имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, укомплектован веб-камерой и микрофоном для онлайн общения в различном формате.
Показать всё
Свернуть

Популярные бренды

Acer ALIENWARE Apple ARK ASUS Dell Digma DREAM MACHINES Fujitsu Gigabyte HAIER Honor HP Huawei IRBIS Lenovo LG MSI Prestigio REALME Xiaomi