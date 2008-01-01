Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, 90NB0LZ3-M21510, серый

Описание

Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и п...

Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и понятной операционной системе Windows 10 с использованием 8 Гб оперативной памяти, видеокарты AMD Radeon Vega 8 и четырехъядерного производительного процессора AMD Ryzen 5 3500U. Оснащен дисплеем диагональю 15.6 дюйма с матрицей IPS и с разрешением 1920×1080, на котором отображается четкое изображение в цветовой гамме, максимально приближенной к естественной. Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T позволяет комфортно работать при наборе текста за счет шарнирного крепления, удобно приподнимающего клавиатуру. Матовое покрытие дисплея снижает нагрузку на глаза, избавляет от появления световых бликов. Светодиодная подсветка позволяет работать в вечернее время. На SSD диске предусмотрено 512 Гб памяти. Ноутбук имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, укомплектован веб-камерой и микрофоном для онлайн общения в различном формате.

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