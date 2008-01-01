Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, 90NB0LZ3-M21510, серый
Код товара: 1366946
Товара сейчас нет в наличииПоследний раз товар был 24 сентября 2021
Основное
Экран
15.6"; 1920х1080; IPS;
Процессор
AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8ГБ DDR4;
Графический процессор
AMD Radeon Vega 8;
Все характеристики
Экран ноутбука
Диагональ экрана в дюймах
15.6 "
Разрешение экрана
1920х1080
Светодиодная подсветка экрана
есть
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Конфигурация ноутбука
Процессор
AMD Ryzen 5 3500U
Количество ядер процессора
четырехъядерный
Процессор, частота
2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8 ГБ, DDR4
Тип графического процессора
интегрированный
Графический процессор
AMD Radeon Vega 8
Устройства хранения данных
Объем SSD
512 ГБ
Тип ODD
отсутствует
Кард-ридер
есть, поддержкаMicro SD
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi
ДА, 802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка технологии Bluetooth
ДА, v4.2
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 2.0
2
Порты USB 3.0
1
Порты USB 3.0 (Type-C)
1
Разъем HDMI
1
Операционная система ноутбука
Операционная система
Windows 10 Home
Мультимедийные особенности
Веб-камера
встроенная
Встроенный микрофон
есть
Разъем наушники/микрофон
комбинированный разъем
Акустическая система
стереодинамики
Клавиатура ноутбука
Цвет клавиатуры ноутбука
черный
Цифровой блок клавиатуры
есть
Подсветка клавиш клавиатуры
нет
Особенности
Сумка в комплекте
отсутствует
Батарея ноутбука
Количество ячеек батареи
2 cell
Тип батареи
Li-Ion
Энергоемкость батареи
37 Wh
Корпус ноутбука
Цветовое решение
серый
Внешняя поверхность
матовая
Внутренняя поверхность
матовая
Размеры (ШхГхВ)
357 х 230 х 19 мм
Вес
1.6 кг
Гарантия
12 мес.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание
Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и п...
Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T можно использовать в условиях офиса, домашнего кабинета, в дороге, на отдыхе. Предназначен он для широкого круга пользователей. Функционирует в хорошо знакомой и понятной операционной системе Windows 10 с использованием 8 Гб оперативной памяти, видеокарты AMD Radeon Vega 8 и четырехъядерного производительного процессора AMD Ryzen 5 3500U. Оснащен дисплеем диагональю 15.6 дюйма с матрицей IPS и с разрешением 1920×1080, на котором отображается четкое изображение в цветовой гамме, максимально приближенной к естественной. Ноутбук ASUS VivoBook A512DA-BQ1316T позволяет комфортно работать при наборе текста за счет шарнирного крепления, удобно приподнимающего клавиатуру. Матовое покрытие дисплея снижает нагрузку на глаза, избавляет от появления световых бликов. Светодиодная подсветка позволяет работать в вечернее время. На SSD диске предусмотрено 512 Гб памяти. Ноутбук имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, укомплектован веб-камерой и микрофоном для онлайн общения в различном формате.
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