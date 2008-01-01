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Ноутбуки/

Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, без операционной системы, серый [90nb0kr3-m18690]

4.5
3 Отзыва
Код товара: 1184444

Товара сейчас нет в наличии

Последний раз товар был 4 марта

Основное

Экран:
15.6 "; 1920х1080; IPS;
Процессор:
Intel Core i5 8265U 1.6 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
Графический процессор:
Intel UHD Graphics 620;
Оперативная память
8 ГБ, DDR4;
Все характеристики

Основные характеристики

Тип
Ноутбук
Бренд
ASUS
Модель
A512FA-BQ1313
Гарантийное обслуживание
Гарантия СЦ производителя

Экран ноутбука

Диагональ экрана в дюймах
15.6 "
Разрешение экрана
1920х1080
Разрешение матрицы экрана
FHD
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS

Оперативная память

Оперативная память
8 ГБ, DDR4

Устройства хранения данных

Объем SSD
512 ГБ

Графические параметры

Тип графического процессора
интегрированный
Графический процессор
Intel UHD Graphics 620

Процессор

Процессор
Intel Core i5 8265U
Процессор, частота
1.6 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора
4-ядерный

Коммуникации ноутбука

Кард-ридер
есть, поддержкаmicroSD
Поддержка технологии Wi-Fi
есть, 802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка технологии Bluetooth
есть, v4.1

Разъемы и интерфейсы ноутбука

Порты USB 2.0 (Type-A)
2
Порты USB 3.0 (Type-A)
1
Порты USB 3.0 (Type-C)
1
Разъем HDMI
1

Операционная система ноутбука

Операционная система
без операционной системы

Мультимедийные особенности

Веб-камера
встроенная
Разъем наушники/микрофон
комбинированный разъем
Акустическая система
стереодинамики

Клавиатура ноутбука

Цвет клавиатуры ноутбука
черный
Цифровой блок клавиатуры
есть
Подсветка клавиш клавиатуры
нет

Батарея ноутбука

Тип батареи
Li-Ion
Количество ячеек батареи
2 cell
Энергоемкость батареи
37 Wh

Корпус ноутбука

Внешняя поверхность
матовая
Внутренняя поверхность
матовая
Цветовое решение
серый
Размеры (ШхГхВ)
357 х 230 х 19 мм
Вес товара
1.7 кг

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.45x0.06x0.27 м
Вес упаковки (ед)
3 кг

Дополнительные характеристики

Гарантия
12 мес.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

Описание

Вы можете купить Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", Intel Core i5 8265U, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, серый по выгодной цене в интернет-магазине Ситилинк.

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