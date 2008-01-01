Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, без операционной системы, серый [90nb0kr3-m18690]

Последний раз товар был 4 марта

Товара сейчас нет в наличии Последний раз товар был 4 марта

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.