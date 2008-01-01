Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, без операционной системы, серый [90nb0kr3-m18690]
Товара сейчас нет в наличииПоследний раз товар был 4 марта
Основное
Основные характеристики
Экран ноутбука
Оперативная память
Устройства хранения данных
Графические параметры
Процессор
Коммуникации ноутбука
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Операционная система ноутбука
Мультимедийные особенности
Клавиатура ноутбука
Батарея ноутбука
Корпус ноутбука
Упаковка
Дополнительные характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание
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