327259
Хит
шт.
Мышь ASUS WT425, оптическая, беспроводная, USB, черный [90xb0280-bmu000]
- Характеристики
- Обзоры 5
- Отзывы 80
- Вопрос-ответ 25
Основные характеристики
тип: оптическая, тип соединения: беспроводная, сенсор: 1600dpi, количество кнопок: 5, колесо прокрутки, для ноутбуков, интерфейс: USB 2.0
|Общие характеристики
|Технология
|оптическая
|Тип соединения
|беспроводная
|Тип беспроводного соединения
|радио
|Интерфейс подключения
|USB 2.0
|Подключение по USB
|есть
|Сенсор
|Разрешение сенсора, макс.
|1600 dpi
|Поддержка разрешений
|1000/1600 dpi
|Изменение чувствительности сенсора
|есть
|Кнопки
|Количество кнопок
|5
|Колесо прокрутки
|есть
|Конструкция
|Дизайн
|для правой руки
|Для ноутбуков
|да
|Размеры, цвет
|Цвет
|черный
|Размеры мыши (ДхШхВ)
|106.84 х 74.73 х 39.13 мм
|Вес
|82 грамм
|Гарантия
|12 мес.
|Страна производитель
|Китай
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание Мышь ASUS WT425, беспроводная, USB, черный
Мышь ASUS WT425 станет отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное устройство с хорошим функционалом. Модель подсоединяется к компьютеру с помощью nano receiver USB 2.0, поэтому оптимальна как для комплектации ноутбуков, так и обычных ПК. Мышь ASUS WT425 дополнена качественным сенсором с максимальным разрешением в 1600 dpi, чувствительность которого может регулироваться, начиная от 1000 единиц. Устройство имеет 5 кнопок и колесо прокрутки, что актуально для многих геймеров. Мышь отличается эргономичной формой, обеспечивающей комфорт во время работы. Отсутствие шнура не создает проблем с запутыванием, что особенно важно в процессе интенсивной эксплуатации.
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