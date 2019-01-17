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Основные характеристики

тип: оптическая, тип соединения: беспроводная, сенсор: 1600dpi, количество кнопок: 5, колесо прокрутки, для ноутбуков, интерфейс: USB 2.0

Информация от производителя

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Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

Описание Мышь ASUS WT425, беспроводная, USB, черный

Мышь ASUS WT425 станет отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное устройство с хорошим функционалом. Модель подсоединяется к компьютеру с помощью nano receiver USB 2.0, поэтому оптимальна как для комплектации ноутбуков, так и обычных ПК. Мышь ASUS WT425 дополнена качественным сенсором с максимальным разрешением в 1600 dpi, чувствительность которого может регулироваться, начиная от 1000 единиц. Устройство имеет 5 кнопок и колесо прокрутки, что актуально для многих геймеров. Мышь отличается эргономичной формой, обеспечивающей комфорт во время работы. Отсутствие шнура не создает проблем с запутыванием, что особенно важно в процессе интенсивной эксплуатации.

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