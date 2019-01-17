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    ГлавнаяКаталогНоутбуки и компьютерыМанипуляторы и устройства вводаМышиASUS Мышь ASUS WT425, беспроводная, USB, черный
    327259
    Хит
    шт.

    Мышь ASUS WT425, оптическая, беспроводная, USB, черный [90xb0280-bmu000]

    Мышь ASUS WT425, оптическая, беспроводная, USB, черный [90xb0280-bmu000]
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    Основные характеристики

    тип: оптическая, тип соединения: беспроводная, сенсор: 1600dpi, количество кнопок: 5, колесо прокрутки, для ноутбуков, интерфейс: USB 2.0

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    Общие характеристики
    Технологияоптическая
    Тип соединениябеспроводная
    Тип беспроводного соединениярадио
    Интерфейс подключенияUSB 2.0
    Подключение по USBесть
    Сенсор
    Разрешение сенсора, макс.1600 dpi
    Поддержка разрешений1000/1600 dpi
    Изменение чувствительности сенсораесть
    Кнопки
    Количество кнопок5
    Колесо прокруткиесть
    Конструкция
    Дизайндля правой руки
    Для ноутбуковда
    Размеры, цвет
    Цветчерный
    Размеры мыши (ДхШхВ)106.84 х 74.73 х 39.13 мм
    Вес82 грамм
    Гарантия12 мес.
    Страна производительКитай

    Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

    Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

    Описание Мышь ASUS WT425, беспроводная, USB, черный

    Мышь ASUS WT425 станет отличным выбором для пользователей, которым требуется надежное устройство с хорошим функционалом. Модель подсоединяется к компьютеру с помощью nano receiver USB 2.0, поэтому оптимальна как для комплектации ноутбуков, так и обычных ПК. Мышь ASUS WT425 дополнена качественным сенсором с максимальным разрешением в 1600 dpi, чувствительность которого может регулироваться, начиная от 1000 единиц. Устройство имеет 5 кнопок и колесо прокрутки, что актуально для многих геймеров. Мышь отличается эргономичной формой, обеспечивающей комфорт во время работы. Отсутствие шнура не создает проблем с запутыванием, что особенно важно в процессе интенсивной эксплуатации.
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