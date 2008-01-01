Ноутбуки
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
- Операционная система Eshell
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 4ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Eshell
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Eshell
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 4ГБ DDR4;
- Графический процессор Intel UHD Graphics ;
- Диск SSD 128 ГБ;
- Операционная система Eshell
В наличиив 15 магазинах
Привеземв 432 пункта (1-2 дня)
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4 2133МГц;
- Графический процессор Intel UHD Graphics ;
- Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
- Операционная система Eshell
В наличиив 55 магазинах
Привеземв 392 пункта (1-2 дня)
- Экран 15.6"; 1920х1080; IPS;
- Процессор AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц; 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 4ГБ DDR4 2667МГц;
- Графический процессор AMD Radeon ;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система noOS
- Экран 15.6"; 1920х1080;
- Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 4ГБ DDR4;
- Графический процессор Intel UHD Graphics ;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Eshell
В наличиив 10 магазинах
Привеземв 436 пунктов (1-2 дня)
- Экран 14"; 1920х1080; IPS;
- Процессор Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц; 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4;
- Графический процессор Intel UHD Graphics ;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система noOS
В наличиив 34 магазинах
Привеземв 413 пунктов (1-2 дня)
- Экран 15.6"; 1920х1080;
- Процессор AMD Ryzen 5 3450U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4 2400МГц;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Linux
Привеземв 444 пункта (1-2 дня)
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Windows 10 Home
- Экран 15.6"; 1920х1080; IPS;
- Процессор AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц; 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4 2667МГц;
- Графический процессор AMD Radeon ;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система noOS
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4 2400МГц;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
- Операционная система Free DOS 2.0
- Экран 15.6"; 1920х1080;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 4ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 256 ГБ;
- Операционная система Eshell
- Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
- Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
- Оперативная память 8ГБ DDR4;
- Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
- Диск SSD 512 ГБ;
- Операционная система Eshell
Ноутбуки
Цены и характеристики ноутбуков
Сегодня каждый пользователь может без труда приобрести ноутбук. Обусловлена такая доступность конкурентной стоимостью и широким ассортиментом моделей. Ведущие производители ноутбуков: Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI, предлагают различные по функциям и объему памяти модели. Перед приобретением устройства определитесь, для каких целей оно вам необходимо:
Если вам требуется модель для серьезных игр, идеальным решением станет производительный ноутбук с объемом оперативной памяти не меньше 8 Гб и HDD в пределах 1 Тб. Диагональ выбирайте более 15 дюймов.
Для работы в офисе можно использовать практичную модель с двухъядерным процессором и оперативной памятью 4 Гб. Если вы ищите именно такой девайс, обратите внимание на устройства бренда Acer. Производители уделили внимание продолжительной автономной работе таких устройств (до 13 часов) и технологиям высокоскоростного проводного и беспроводного соединений.
Для просмотра фильмов, видеороликов, ленты новостей, общения в Сети прекрасным вариантом станет девайс, оперативная память которого достигает 6 Гб, а HDD составляет 500 Гб.
В интернет-магазине «Ситилинк» в продаже представлен широкий ассортимент ноутбуков всех брендов и моделей. Воспользовавшись нашим электронным каталогом, где представлена вся необходимая информация, вы легко найдете свое идеальное устройство. Порадуйте себя – приобретите полезный и функциональный девайс.