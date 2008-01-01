Цены и характеристики ноутбуков

Сегодня каждый пользователь может без труда приобрести ноутбук. Обусловлена такая доступность конкурентной стоимостью и широким ассортиментом моделей. Ведущие производители ноутбуков: Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI, предлагают различные по функциям и объему памяти модели. Перед приобретением устройства определитесь, для каких целей оно вам необходимо:

для общего пользования и выхода в Интернет;

для работы с документами;

для игр и развлечений.

Если вам требуется модель для серьезных игр, идеальным решением станет производительный ноутбук с объемом оперативной памяти не меньше 8 Гб и HDD в пределах 1 Тб. Диагональ выбирайте более 15 дюймов.

Для работы в офисе можно использовать практичную модель с двухъядерным процессором и оперативной памятью 4 Гб. Если вы ищите именно такой девайс, обратите внимание на устройства бренда Acer. Производители уделили внимание продолжительной автономной работе таких устройств (до 13 часов) и технологиям высокоскоростного проводного и беспроводного соединений.

Для просмотра фильмов, видеороликов, ленты новостей, общения в Сети прекрасным вариантом станет девайс, оперативная память которого достигает 6 Гб, а HDD составляет 500 Гб.

В интернет-магазине «Ситилинк» в продаже представлен широкий ассортимент ноутбуков всех брендов и моделей. Воспользовавшись нашим электронным каталогом, где представлена вся необходимая информация, вы легко найдете свое идеальное устройство. Порадуйте себя – приобретите полезный и функциональный девайс.