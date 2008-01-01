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Ноутбуки

14 товаров
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от 21 990 ₽ до 43 001 ₽

Цена

13.3 "

Диагональ экрана

14 "

Диагональ экрана

14.1 "

Диагональ экрана

15.6 "

Диагональ экрана

1920х1080

Разрешение экрана

Core i5

Серия процессора

Ryzen 5

Серия процессора

1
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  • по названию (от Я до А)
по популярности
  • по популярности
  • по возрастанию цены
  • по убыванию цены
  • по рейтингу
  • по отзывам
  • по обзорам
  • по названию (от А до Я)
  • по названию (от Я до А)
по популярности
Фильтры
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R91S, NX.HVTER.01J, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R91S, NX.HVTER.01J, черный
4.8
рейтинг 4.8 из 5
10
10 отзывов
Код товара: 1404161
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 2 магазинах
37 890
37 990
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R8WC, NX.HVTER.01L, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R8WC, NX.HVTER.01L, черный
Пока нет оценок и отзывов
Код товара: 1404156
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 4ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 1 магазине
39 890
39 990
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R55F, NX.HVTER.007, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R55F, NX.HVTER.007, черный
5.0
рейтинг 5.0 из 5
4
4 отзыва
Код товара: 1372513
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 7 магазинах
39 890
39 990
1 / 13
Скидка 10%
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-501Q, NX.HS5ER.00E, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-501Q, NX.HS5ER.00E, черный
4.3
рейтинг 4.3 из 5
4
4 отзыва
Код товара: 1194675
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 4ГБ DDR4;
  • Графический процессор Intel UHD Graphics ;
  • Диск SSD 128 ГБ;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 15 магазинах

Привезем 

в 432 пункта   (1-2 дня)
40 090
40 190
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-56CG, NX.HS5ER.007, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-56CG, NX.HS5ER.007, черный
4.0
рейтинг 4.0 из 5
6
6 отзывов
Код товара: 1194681
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4 2133МГц;
  • Графический процессор Intel UHD Graphics ;
  • Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 55 магазинах

Привезем 

в 392 пункта   (1-2 дня)
42 390
42 490
Скидка на комплект
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05, 81W40033RK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05, 81W40033RK, серый
Пока нет оценок и отзывов
Код товара: 1373859
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; IPS;
  • Процессор AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц; 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 4ГБ DDR4 2667МГц;
  • Графический процессор AMD Radeon ;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система noOS

В наличии 

в 3 магазинах
41 840
41 890
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-5904, NX.HS5ER.00G, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-5904, NX.HS5ER.00G, черный
5.0
рейтинг 5.0 из 5
2
2 отзыва
Код товара: 1194676
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  • Экран 15.6"; 1920х1080;
  • Процессор Intel Core i5 1035G1 1ГГц; 1 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 4ГБ DDR4;
  • Графический процессор Intel UHD Graphics ;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Eshell

В наличии 

в 10 магазинах

Привезем 

в 436 пунктов   (1-2 дня)
40 890
40 990
Рассрочка 0-0-12
Ноутбук ASUS A416JA-EB1185, 90NB0ST2-M23960, серый
Ноутбук ASUS A416JA-EB1185, 90NB0ST2-M23960, серый
Пока нет оценок и отзывов
Код товара: 1583737
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  • Экран 14"; 1920х1080; IPS;
  • Процессор Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц; 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4;
  • Графический процессор Intel UHD Graphics ;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система noOS

В наличии 

в 34 магазинах

Привезем 

в 413 пунктов   (1-2 дня)
42 090
42 190
Ноутбук DELL Vostro 3515, 3515-0246, черный
Ноутбук DELL Vostro 3515, 3515-0246, черный
Пока нет оценок и отзывов
Код товара: 1638460
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  • Экран 15.6"; 1920х1080;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3450U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4 2400МГц;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Linux

В наличии 

в 3 магазинах

Привезем 

в 444 пункта   (1-2 дня)
42 590
42 690
Нет в наличии
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API, 81UT007GRU, черный
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API, 81UT007GRU, черный
4.6
рейтинг 4.6 из 5
17
17 отзывов
Код товара: 1175132
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Windows 10 Home
Нет в наличии
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05, 81W40034RK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05, 81W40034RK, серый
4.5
рейтинг 4.5 из 5
2
2 отзыва
Код товара: 1377556
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; IPS;
  • Процессор AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц; 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4 2667МГц;
  • Графический процессор AMD Radeon ;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система noOS
Нет в наличии
Ноутбук HP 255 G7, темно-серебристый
Ноутбук HP 255 G7, темно-серебристый
5.0
рейтинг 5.0 из 5
1
1 отзыв
Код товара: 1448907
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4 2400МГц;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск HDD 1000 ГБ, 5400 об/мин;
  • Операционная система Free DOS 2.0
Нет в наличии
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-22-R1SJ, NX.EG9ER.00D, черный
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-22-R1SJ, NX.EG9ER.00D, черный
Пока нет оценок и отзывов
Код товара: 1396235
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  • Экран 15.6"; 1920х1080;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 4ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 256 ГБ;
  • Операционная система Eshell
Нет в наличии
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R014, NX.HVTER.008, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R014, NX.HVTER.008, черный
5.0
рейтинг 5.0 из 5
1
1 отзыв
Код товара: 1372515
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  • Экран 15.6"; 1920х1080; TN;
  • Процессор AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
  • Оперативная память 8ГБ DDR4;
  • Графический процессор AMD Radeon Vega 8;
  • Диск SSD 512 ГБ;
  • Операционная система Eshell
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Ноутбуки

Цены и характеристики ноутбуков

Сегодня каждый пользователь может без труда приобрести ноутбук. Обусловлена такая доступность конкурентной стоимостью и широким ассортиментом моделей. Ведущие производители ноутбуков: Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI, предлагают различные по функциям и объему памяти модели. Перед приобретением устройства определитесь, для каких целей оно вам необходимо:

  • для общего пользования и выхода в Интернет;
  • для работы с документами;
  • для игр и развлечений.

    • Если вам требуется модель для серьезных игр, идеальным решением станет производительный ноутбук с объемом оперативной памяти не меньше 8 Гб и HDD в пределах 1 Тб. Диагональ выбирайте более 15 дюймов.

    Для работы в офисе можно использовать практичную модель с двухъядерным процессором и оперативной памятью 4 Гб. Если вы ищите именно такой девайс, обратите внимание на устройства бренда Acer. Производители уделили внимание продолжительной автономной работе таких устройств (до 13 часов) и технологиям высокоскоростного проводного и беспроводного соединений.

    Для просмотра фильмов, видеороликов, ленты новостей, общения в Сети прекрасным вариантом станет девайс, оперативная память которого достигает 6 Гб, а HDD составляет 500 Гб.

    В интернет-магазине «Ситилинк» в продаже представлен широкий ассортимент ноутбуков всех брендов и моделей. Воспользовавшись нашим электронным каталогом, где представлена вся необходимая информация, вы легко найдете свое идеальное устройство. Порадуйте себя – приобретите полезный и функциональный девайс.

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