Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
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Нет в наличии
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Основное
Описание
Непревзойденно мобильным, компактным и производительным является ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313. Он характеризуется стильным дизайном, тонким корпусом и использованием передовых технологий. Современный процессор Intel Core i5 8265U обеспечивает эффективное управление рабочими процессами в многозадачном режиме.
Благодаря наличию видеокарты Intel UHD Graphics 620 обеспечивается четкое реалистичное отображение происходящего на 15.6-дюймовом, практически безрамочном, дисплее. Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313 обладает достаточным объемом памяти в 512 Гб для надежного хранения данных и мультимедиа.
Популярный отзыв
Тихий, холодный, легкий, шустрый. При обычной работе практически никогда не включает вентилятор. Аккумулятора хватает надолго.