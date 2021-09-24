Internet Explorer 11 не поддерживается нашим сайтом.

Вы используете Internet Explorer 11.


Он не поддерживает многие современные технологии, из-за чего страницы сайта могут некорректно отображаться, а часть важного функционала не работать.


Для полноценной и стабильной работы сайта, пожалуйста, воспользуйтесь одним из современных бесплатных браузеров. Например, Goolge Chrome или Microsoft Edge.

Скачать Google Chrome
Бесплатно
Скачать Microsoft Edge
Бесплатно
Если вы хотите продолжить как есть, перейдите по ссылке
Ваш город
?
Отменить
+7(495)780-20-02
Все результаты
ЖурналАкцииСитилинк.БизнесДоставкаМагазины
+7(495)780-20-02
Сообщить об ошибке в описании
Все результаты
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Мы используем файлы cookie. Подробнее
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
0
Сравнить:
+ бонусов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Сравнение
Войти
  /  
Сброс пароля
Новый пароль
Минимум 6 символов (букв, цифр и спецзнаков)
Мы отправили на ваш email письмо с ссылкой.
Перейдите по ней, чтобы сбросить пароль
Повторная отправка SMS возможна через
Зарегистрируйтесь сейчас
Зарегистрируйтесь сейчас

и получите доступ к низким Клубным ценам

Только для новых клиентов!
Все результаты
Отменить
Каталог
Смартфоны и гаджеты
Ноутбуки и компьютеры
Телевизоры, аудио-видео, фото
Бытовая техника для дома и кухни
Строительство и ремонт
Дом и дача
Умный дом и системы безопасности
Автотовары
Канцтовары, Мебель и Офисная техника
Красота и здоровье
Детские товары
Спорт и отдых
Товары для геймеров
Уцененные товары
Подарочные сертификаты
Сервисы и услуги
Сборка компьютера
Выездной компьютерный сервис
Служба добрых дел
Установка техники
Цифровые услуги
Защита покупки
Защита имущества
Подборка расходных материалов
Доставка
Электронные ключи и подписки
Все товары категории
Ноутбуки и компьютеры
/
Ноутбуки
/
ASUS
/
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 1
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 2
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 3
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 4
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 5
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 6
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 7
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 8
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 9
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 10
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 11
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 12
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 13
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 14
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 15
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 16
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый вид 17

Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313, 15.6", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620, noOS, 90NB0KR3-M18690, серый

4.7
3 Отзыва
Код товара: 1184444

Действующие скидки

Первоначальная цена
0
-0
Итого
0
В кредит
0
 в месяц
  • Решение по заявке будет получено в течение 5 минут.
  • Анкету для получения кредита можно заполнить самостоятельно на сайте или по телефону, процесс займет не более 10 минут.
  • Подписать договор можно в любой торговой точке Ситилинк.
  • После получения документов вы сможете забрать товар любым удобным для вас способом.

Нет в наличии

Последний раз товар был 24 сентября 2021
и за услугу
Добавить в избранное
Добавить в сравнение

Похожие товары

Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API, 81UT00FDRU, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API, 81UT00FDRU, серый
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15ACH6, 82K201D1RK, черный
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15ACH6, 82K201D1RK, черный
70 890
70 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
70 890
70 990
Добавить в корзину
Ультрабук Honor MagicBook 14 R5-3500U, 53011TEF, серый
Ультрабук Honor MagicBook 14 R5-3500U, 53011TEF, серый
49 890
49 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
49 890
49 990
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Air, MGN63RU/A, серый космос
Ноутбук Apple MacBook Air, MGN63RU/A, серый космос
89 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
89 990
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-313U, NX.HS5ER.00Q, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-313U, NX.HS5ER.00Q, черный
43 890
43 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
43 890
43 990
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IIL, 81W800HHRK, черный
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IIL, 81W800HHRK, черный
39 890
39 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
39 890
39 990
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IIL, 81W800SPRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IIL, 81W800SPRK, серый
33 890
33 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
33 890
33 990
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Air, MGN93RU/A, серебристый
Ноутбук Apple MacBook Air, MGN93RU/A, серебристый
89 890
89 990
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
89 890
89 990
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-38MN, NX.HS5ER.00B, черный
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-38MN, NX.HS5ER.00B, черный
40 490
40 590
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
40 490
40 590
Добавить в корзину
Ноутбук HP 14s-fq0100ur, 3C8N0EA, черный
Ноутбук HP 14s-fq0100ur, 3C8N0EA, черный
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-33-P7EC, NX.A6TER.00D, серебристый
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-33-P7EC, NX.A6TER.00D, серебристый
Добавить в избранное
Добавить в сравнение
Ноутбук HP 15s-eq1331ur, 3C8P2EA, серый
Ноутбук HP 15s-eq1331ur, 3C8P2EA, серый
Добавить в избранное
Добавить в сравнение

Основное

Все характеристики
Экран
15.6"; 1920х1080; IPS;
Процессор
Intel Core i5 8265U 1.6ГГц; 1.6 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8ГБ DDR4;
Графический процессор
Intel UHD Graphics 620;
Диск
SSD 512 ГБ;
Операционная система
noOS
Все характеристики

Остались вопросы о товаре?

Специалисты ответят!

Остались вопросы о товаре?

Специалисты ответят!

Описание

Непревзойденно мобильным, компактным и производительным является ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313. Он характеризуется стильным дизайном, тонким корпусом и использованием передовых технологий. Современный процессор Intel Core i5 8265U обеспечивает эффективное управление рабочими процессами в многозадачном режиме.

Благодаря наличию видеокарты Intel UHD Graphics 620 обеспечивается четкое реалистичное отображение происходящего на 15.6-дюймовом, практически безрамочном, дисплее. Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313 обладает достаточным объемом памяти в 512 Гб для надежного хранения данных и мультимедиа.

Популярный отзыв

Все отзывы
См. все
Loredan 5 2 февраля
Достоинства

Тихий, холодный, легкий, шустрый. При обычной работе практически никогда не включает вентилятор. Аккумулятора хватает надолго.

Читать отзыв целиком

Рейтинг

4,7
3 отзыва
Новый отзыв
- Ваша оценка
Достоинства(если есть)
Осталось символов:
Недостатки(если есть)
Осталось символов:
Комментарий
Осталось символов:
Нажимая "Отправить", я даю свое согласие на обработку персональных данных
5
2
4
1
3
0
2
0
1
0

Описание от ASUS

Свернуть описание Развернуть описание

Популярные бренды

ACER ALIENWARE APPLE ARK ASUS DELL DIGMA DREAM MACHINES FUJITSU GIGABYTE HAIER HONOR HP HUAWEI IRBIS LENOVO LG MSI PRESTIGIO REALME XIAOMI
drag popup