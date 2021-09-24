Непревзойденно мобильным, компактным и производительным является ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313. Он характеризуется стильным дизайном, тонким корпусом и использованием передовых технологий. Современный процессор Intel Core i5 8265U обеспечивает эффективное управление рабочими процессами в многозадачном режиме.

Благодаря наличию видеокарты Intel UHD Graphics 620 обеспечивается четкое реалистичное отображение происходящего на 15.6-дюймовом, практически безрамочном, дисплее. Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313 обладает достаточным объемом памяти в 512 Гб для надежного хранения данных и мультимедиа.