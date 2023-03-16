Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , без операционной системы, серый [90nb0qu3-m05670]
4.6
10 Отзывов
1 Обзор
Код товара: 1366964
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , без операционной системы, серый [90nb0qu3-m05670]
Код товара: 1366964
Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта
- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: без операционной системы;
- Клавиатура: с русскими буквами
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- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: без операционной системы;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта
Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта
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