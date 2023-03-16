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ASUS

Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , без операционной системы, серый [90nb0qu3-m05670]

4.6
10 Отзывов
1 Обзор
Код товара: 1366964

Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , без операционной системы, серый [90nb0qu3-m05670]

Код товара: 1366964
Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта





  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: без операционной системы;
  • Клавиатура: с русскими буквами

Появились вопросы о товаре?
  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: без операционной системы;
  • Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта





Нет в наличии
Последний раз товар был 16 марта





































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