Ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ057, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, nVidia GeForce Mx130 - 2048 Мб, noOS, 90NB0R93-M00650, серый
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Нет в наличии
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Основное
Описание
Неброское серое цветовое решение, легкость и компактность отличают ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ057, обладающий широким функционалом и высокой скоростью выполнения операций. Функционирует на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5 11035G1, видеокарты nVidia GeForce Mx130, обладающей собственной памятью 2048 Мб. Обладает экраном диагональю 15.6 дюйма с матрицей IPS и с разрешением 1920х1080. Эти параметры обеспечивают вывод на дисплей яркого, четкого изображения в высокой степени детализации. Светодиодная подсветка дисплея повышает комфортность работы.
Ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ057 отлично работает в режиме многозадачности. Для длительного хранения контента предусмотрено 512 Гб на SSD. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают возможность подключения к сети и быструю передачу данных. Встроенный микрофон и веб-камера расширяют возможности общения онлайн. Качественный звук обеспечивает встроенная стереосистема.
Популярный отзыв
1. Процессор i5 последнего 10 поколения
2. SSD на 512 гигов
3. IPS матрица
4. Компактный размер (узкие рамки экрана)
5. Дискретная видеокарта NVIDIA