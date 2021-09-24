Неброское серое цветовое решение, легкость и компактность отличают ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ057, обладающий широким функционалом и высокой скоростью выполнения операций. Функционирует на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5 11035G1, видеокарты nVidia GeForce Mx130, обладающей собственной памятью 2048 Мб. Обладает экраном диагональю 15.6 дюйма с матрицей IPS и с разрешением 1920х1080. Эти параметры обеспечивают вывод на дисплей яркого, четкого изображения в высокой степени детализации. Светодиодная подсветка дисплея повышает комфортность работы.

Ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ057 отлично работает в режиме многозадачности. Для длительного хранения контента предусмотрено 512 Гб на SSD. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают возможность подключения к сети и быструю передачу данных. Встроенный микрофон и веб-камера расширяют возможности общения онлайн. Качественный звук обеспечивает встроенная стереосистема.