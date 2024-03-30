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ASUS

Ноутбук ASUS VivoBook X512FL-BQ613T 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX250 - 2 ГБ, Windows 10 Home, серый [90nb0m93-m08050]

Код товара: 1374953
Ноутбук ASUS VivoBook X512FL-BQ613T 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX250 - 2 ГБ, Windows 10 Home, серый [90nb0m93-m08050]

Ноутбук ASUS VivoBook X512FL-BQ613T 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX250 - 2 ГБ, Windows 10 Home, серый [90nb0m93-m08050]

Код товара: 1374953
Нет в наличии
Последний раз товар был 30 марта




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  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 10210U 1.6 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce MX250 - 2 ГБ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 256 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами

Появились вопросы о товаре?
  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 10210U 1.6 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce MX250 - 2 ГБ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 256 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 30 марта




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СБП дает больше бонусов
Нет в наличии
Последний раз товар был 30 марта




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