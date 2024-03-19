Ноутбук HP 15s-fq1005ur 8KJ95EA, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, серебристый
1 Обзор
Код товара: 1209172
Ноутбук HP 15s-fq1005ur 8KJ95EA, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, серебристый
Код товара: 1209172
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта
- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
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- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта
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