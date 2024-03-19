+7 (812) 332-84-84
Юридическим лицамЖурналАкцииКонфигуратор ПКДоставкаМагазиныОбратная связь
Каталог товаров
Войти
Избранное
Сравнение
Корзина
Ноутбуки и компьютеры
Ноутбуки
HP

Ноутбук HP 15s-fq1005ur 8KJ95EA, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, серебристый

1 Обзор
Код товара: 1209172
Ноутбук HP 15s-fq1005ur 8KJ95EA, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, серебристый

Ноутбук HP 15s-fq1005ur 8KJ95EA, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home, серебристый

Код товара: 1209172
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта




СБП дает больше бонусов
  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами

Появились вопросы о товаре?
  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта




СБП поможет получить больше бонусов
СБП дает больше бонусов
Нет в наличии
Последний раз товар был 19 марта




СБП поможет получить больше бонусов



















Хочу быть в курсе акций и новинок

Контакты
+7 (812) 332-84-84
Адреса магазинов
Скачайте приложение Ситилинк
© Ситилинк, 2008 – 2024
Политика обработки персональных данныхРекомендательные технологии
Мы используем файлы cookie.  Подробнее
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.  Подробнее
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Сравнение
Войти