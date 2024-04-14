Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Free DOS 3.0, серебристый [2d293ea]
Код товара: 1216428
Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Free DOS 3.0, серебристый [2d293ea]
Код товара: 1216428
Нет в наличии
Последний раз товар был 14 апреля
- Экран: 15.6 "; 1920х1080;
- Процессор: Intel Core i5 10210U 1.6 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- Диск: SSD 256 ГБ;
- Операционная система: Free DOS 3.0;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
- Экран: 15.6 "; 1920х1080;
- Процессор: Intel Core i5 10210U 1.6 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- Диск: SSD 256 ГБ;
- Операционная система: Free DOS 3.0;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 14 апреля
Нет в наличии
Последний раз товар был 14 апреля
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