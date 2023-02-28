+7 (812) 332-84-84
Покупай как юр. лицо
ЖурналАкцииКонфигураторДоставкаМагазиныОбратная связь
Каталог товаров
Войти
Избранное
Сравнение
Корзина
Ноутбуки и компьютеры
Ноутбуки
LENOVO

Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Home, серый [81vw00f0ru]

5
2 Отзыва
Код товара: 1358809

Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Home, серый [81vw00f0ru]

Код товара: 1358809
Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля





  • экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
  • диск: SSD 512 ГБ;
  • операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами

Появились вопросы о товаре?
  • экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
  • графический процессор: Intel UHD Graphics ;
  • оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
  • диск: SSD 512 ГБ;
  • операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля





Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля





































Хочу быть в курсе акций и новинок

Контакты

Адреса магазинов
+7 (812) 332-84-84
© Ситилинк, 2008 – 2023
Политика обработки персональных данных
Мы используем файлы cookie.  Подробнее
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.  Подробнее
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Сравнение
Войти