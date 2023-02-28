Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Home, серый [81vw00f0ru]
5
2 Отзыва
Код товара: 1358809
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Home, серый [81vw00f0ru]
Код товара: 1358809
Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля
- экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- диск: SSD 512 ГБ;
- операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
- экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- процессор: Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo)
- графический процессор: Intel UHD Graphics ;
- оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц;
- диск: SSD 512 ГБ;
- операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля
Нет в наличии
Последний раз товар был 28 февраля
© Ситилинк, 2008 – 2023