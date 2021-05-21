Модуль памяти Crucial CT8G4DFRA266 DDR4 - 8ГБ 2666, DIMM, Ret
Форм-фактор: DIMM
Количество контактов: 288-pin
Латентность: CL19
Тип поставки: RetВсе характеристики
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Описание
Невероятно долговечный модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFRA266 станет отличным вариантом для домашнего или рабочего компьютера. Он обеспечит 8 Гб оперативной памяти. Работает в двухканальном режиме.
Представленный здесь модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFRA266 имеет 288-pin контактов. Рабочая скорость в тестовом режиме составляет 2666 МГц, напряжение - 1.2 В, задержка - 19-19-19. Тип поставки Ret обеспечивает аккуратную, прочную упаковку и наличие дополнительных аксессуаров. Гарантия от разработчика составляет 997 месяцев.
Описание от CRUCIAL
Популярный отзыв
Являюсь владельцем 4 плашек Crucial 2666GHZ, все по 8 гигов, 2 работают с июля того года, 1 работает с ноября того года, и вот купил еще одну себе. Никаких нареканий по ним нет, вставил и забыл. Мать у меня B365M, разгона памяти нет, ничего по ним сказать не могу.
Основной плюс это то, что память в этот раз двухранговая, прошлые ревизии у меня 1 ранговая.
По отзывам других гонится до 3200 точно, 3600 под вопросом.