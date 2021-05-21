Даниил 5

Достоинства

Являюсь владельцем 4 плашек Crucial 2666GHZ, все по 8 гигов, 2 работают с июля того года, 1 работает с ноября того года, и вот купил еще одну себе. Никаких нареканий по ним нет, вставил и забыл. Мать у меня B365M, разгона памяти нет, ничего по ним сказать не могу.

Основной плюс это то, что память в этот раз двухранговая, прошлые ревизии у меня 1 ранговая.

По отзывам других гонится до 3200 точно, 3600 под вопросом.