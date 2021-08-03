Для выполнения широкого круга повседневных задач предназначен ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05, выполненный из высококачественного, прочного материала нейтрального серого цвета. Лэптоп отличается компактностью, удобством работы и высокой производительностью, что позволяет пользоваться им в дальних поездках, командировках.

Ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05 функционирует на основе процессора AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2.1 ГГц, доходящей до 3.7 ГГц в режиме Turbo. Оперативная память составляет 8 Гб. Для хранения контента на твердотельном накопителе предусмотрено 512 Гб. Используется видеокарта AMD Radeon Vega 8. Оснащен ноутбуком экраном диагональю 15.6 дюйма с разрешением 1920х1080 и матрицей TN. Матовая поверхность дисплея снижает утомляемость глаз во время работы и исключает появление бликов.