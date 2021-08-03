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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
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Условия акции
  1. Акция проводится в период с 29.11.2021 по 31.01.2022.
  2. Для того, чтобы получить 200 бонусов за регистрацию, необходимо зарегистрироваться на сайте Ситилинк в период акции. Клубная карта привязывается к личному кабинету автоматически сразу после прохождения процедуры регистрации. Данное предложение действительно для клиентов, которые ранее не были зарегистрированы на сайте Ситилинк (то есть для новых клиентов).
  3. Если клиент в момент регистрации активировал имеющуюся у него Клубную карту, клиент не участвует в акции.
  4. Срок действия 200 бонусов – 1 месяц с момента регистрации
  5. Для того, чтобы получить 500 бонусов, необходимо в период действия акции совершить (оплатить и получить) первую покупку от 2000 рублей (2000 рублей – финальная цена после всех скидок). 500 бонусов начисляются на 8 день после совершения покупки (оплаты и получения).
  6. Срок действия 500 бонусов – 1 месяц с момента начисления.
  7. Подробные правила Клуба Ситилинк  здесь
  8. Акция не распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей
  9. Компания вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в участии в данной акции
  10. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.
  11. Организатор акции: ООО «Ситилинк», юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 51.
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за регистрацию с 29 ноября по 6 февраля и 500 бонусов за первую покупку.

Только для новых клиентов!
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LENOVO
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый вид 8

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый

5.0
3 Отзыва
Код товара: 1377614

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Нет в наличии

Последний раз товар был 3 августа 2021
и за услугу
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Основное

Все характеристики
Экран
15.6"; 1920х1080; TN;
Процессор
AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц; 2.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память
8ГБ DDR4 2400МГц;
Графический процессор
AMD Radeon Vega 8;
Диск
SSD 512 ГБ;
Операционная система
noOS
Все характеристики

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Описание

Для выполнения широкого круга повседневных задач предназначен ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05, выполненный из высококачественного, прочного материала нейтрального серого цвета. Лэптоп отличается компактностью, удобством работы и высокой производительностью, что позволяет пользоваться им в дальних поездках, командировках.

Ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05 функционирует на основе процессора AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2.1 ГГц, доходящей до 3.7 ГГц в режиме Turbo. Оперативная память составляет 8 Гб. Для хранения контента на твердотельном накопителе предусмотрено 512 Гб. Используется видеокарта AMD Radeon Vega 8. Оснащен ноутбуком экраном диагональю 15.6 дюйма с разрешением 1920х1080 и матрицей TN. Матовая поверхность дисплея снижает утомляемость глаз во время работы и исключает появление бликов.

Популярный отзыв

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Roudi 5 3 февраля
Достоинства

На старте покупки лэптоп заходит нормально, и под фильмы и под нэт, я из работы на нем разве что гугл доки запускаю и таблицы и прочее, не громко работает и при этом темпа нормальная

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Описание от LENOVO

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