Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS, 81W1004XRK, серый
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Нет в наличии
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Основное
Описание
Для выполнения широкого круга повседневных задач предназначен ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05, выполненный из высококачественного, прочного материала нейтрального серого цвета. Лэптоп отличается компактностью, удобством работы и высокой производительностью, что позволяет пользоваться им в дальних поездках, командировках.
Ноутбук LENOVO IdeaPad IP3 15ADA05 функционирует на основе процессора AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2.1 ГГц, доходящей до 3.7 ГГц в режиме Turbo. Оперативная память составляет 8 Гб. Для хранения контента на твердотельном накопителе предусмотрено 512 Гб. Используется видеокарта AMD Radeon Vega 8. Оснащен ноутбуком экраном диагональю 15.6 дюйма с разрешением 1920х1080 и матрицей TN. Матовая поверхность дисплея снижает утомляемость глаз во время работы и исключает появление бликов.
Популярный отзыв
На старте покупки лэптоп заходит нормально, и под фильмы и под нэт, я из работы на нем разве что гугл доки запускаю и таблицы и прочее, не громко работает и при этом темпа нормальная