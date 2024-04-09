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HONOR

Ультрабук Honor MagicBook 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, серый [53011gus]

5
3 Отзыва
Код товара: 1411750
Ультрабук Honor MagicBook 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, серый [53011gus]

Ультрабук Honor MagicBook 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, серый [53011gus]

Код товара: 1411750
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля




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  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 4500U 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: AMD Radeon ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами

Появились вопросы о товаре?
  • Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 4500U 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графический процессор: AMD Radeon ;
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
  • Диск: SSD 512 ГБ;
  • Операционная система: Windows 10 Home;
  • Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля




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СБП дает больше бонусов
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля




СБП поможет получить больше бонусов



















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