Ультрабук Honor MagicBook 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, серый [53011gus]
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3 Отзыва
Код товара: 1411750
Ультрабук Honor MagicBook 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, серый [53011gus]
Код товара: 1411750
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля
- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: AMD Ryzen 5 4500U 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: AMD Radeon ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
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- Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
- Процессор: AMD Ryzen 5 4500U 2.3 ГГц (4.0 ГГц, в режиме Turbo)
- Графический процессор: AMD Radeon ;
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
- Диск: SSD 512 ГБ;
- Операционная система: Windows 10 Home;
- Клавиатура: с русскими буквами
Появились вопросы о товаре?
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля
Нет в наличии
Последний раз товар был 9 апреля
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