Отзывы: Модуль памяти Crucial Ballistix BL8G30C15U4B DDR4 - 8ГБ
Форм-фактор: DIMM
Количество контактов: 288-pin
Латентность: CL15
Тип поставки: RetВсе характеристики
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Невероятный разгонный потенциал, чипы micron e-die.
Текстолит черного цвета
Радиатор реально участвует в охлаждении
Внешний вид, хотя на любителя
Цена на момент покупки 2790 рублей
Высота радиатора может помешать установке вентиляторов на башню в мини сборках.
Без труда взяли 4000 мгц, тайминги выставил руками 18 19 19 38 CR1. Напряжение 1.4 вольта. Тесты памяти в TestMem5 прошла. Можно было бы пробовать понизить тайминги, но т.к. у меня сборка на райзене 3600, то смысла в такой частоте нет, из-за делителя шины 1 к 2. Чтобы работало 1 к 1 убавил до 3800 мгц. Тайминги ужал до 16 19 16 36 CR1 и ужал вторички. С тайфуна скрин приложу, с аиды показатели и мои тайминги. Напряжение 1.4 вольт, после 1.5 часового теста памяти нагрев оказался не сильный, хотя попробую напряжении понизить потом.
Рекомендую брать эту память под разгон, особенно для райзенов, хотя для интел тоже пушка, если мать зетовская.
Купил 2 плашки по 2590 с промокодом на 200 баллов, который при прочтении отзыва уже вряд ли будет работать. За эту цену лучше памяти нет.
Если нужна память «вставил и забыл», то берите тупо самые дешевые плашки в магазине, а эти оставьте тем, кто шарит для чего они ему.
Почему нужно выбирать эту именно эту память смотрим здесь:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=525428&start=18560
Как разгонять память на АМД смотрим здесь: https://i2hard.ru/publications/26169/
Кратко:
1. Стоковые значения памяти (ХМР профиль в биосе) — 3000МГц, CL15. У меня с 3600 на стоке АИДА показала латентность 78,6 нс.
После разгона до 3600МГц 16-19-16-36, FCLK 1800, 1.36В — латентность 68,6 нс.
2. Память на чипах Micron E-die. Разгонный потенциал 3800+ Мгц. (для 3000 и 5000 серии райзенов самое то).
3. SAFE настройки по райзен DRAM Calc проходят с первого раза (без ошибок в ТестМем5).
Более ужатые настройки нужно ловить дольше.
4. Самая лёгкая (для любого, кто не боится биоса) для разгона память за такие деньги.
не выявил
Продаются по 1 плашке, а не комплектом из 2, 4 шт, что снижает цену, но не мешает брать верха в разгоне.
1.) Хороший потенциал для разгона
2.) Лаконичный дизайн (без «цветомузыки»).
3.) Модули памяти поставляются в retail-упаковке, что исключает механические повреждения во время транспортировки, а так же повреждения от статических зарядов при прикосновении.
1.) Отсутствует RGB-подсветка (возможно для кого-то это важно)
Приобретенные мной модули памяти Crucial Ballistix BL8G30C15U4B имеют следующие характеристики: дата производства 45 неделя 2020 года, 8 layer PCB (A2), Single Rank, чипы Micron E-die.
В связке с процессором Ryzen 5 3600 и материнской платой на чипсете B550 модули памяти без проблем заработали на частоте 3600MHz, с таймингами: 16-16-19-16-36-58 (CL-RCDWR-RCDRD-RP-RAS-RC), Dram Voltage-1,35. Указанные значения таймингов получены в программе Dram Calculator for Ryzen 1.7.3 (Preset Safe)
Низкая цена (на момент покупки 2650 Руб.), 3000 Mhz, CL15.
За такие деньги их нет:)
Данная память одноранговая, прекрасно завелась с рязанью 2600 на ASUS Prime B350 Plus в дуалканале с другой Ballistix, правда старая, купленная полтора года назад, является двуранговой.
Чипы микрон e-die, радиаторы участвуют в охлаждении, разгонный потенциал за эту цену огромный.
Не имеется.
На своей системе — ryzen 3300x, msi b450m pro vdh max, эту память, уделив ей вечер, завел на 3733 первичные 16-19-18-36, вторички ужал, чтение 53500, латентность 64, как считаю для такой цены и доступности это прекрасно
Чипы микрон , с хорошим разгонным потенциалом
Красивый Радиатор
Латентность cl15
Их нет
За такую цену около лучшие плашки , и что не мало важно что Ситилинк продает их по отдельности и оем версия очень удобно