Достоинства

Невероятный разгонный потенциал, чипы micron e-die.

Текстолит черного цвета

Радиатор реально участвует в охлаждении

Внешний вид, хотя на любителя

Цена на момент покупки 2790 рублей

Недостатки

Высота радиатора может помешать установке вентиляторов на башню в мини сборках.

Комментарий

Без труда взяли 4000 мгц, тайминги выставил руками 18 19 19 38 CR1. Напряжение 1.4 вольта. Тесты памяти в TestMem5 прошла. Можно было бы пробовать понизить тайминги, но т.к. у меня сборка на райзене 3600, то смысла в такой частоте нет, из-за делителя шины 1 к 2. Чтобы работало 1 к 1 убавил до 3800 мгц. Тайминги ужал до 16 19 16 36 CR1 и ужал вторички. С тайфуна скрин приложу, с аиды показатели и мои тайминги. Напряжение 1.4 вольт, после 1.5 часового теста памяти нагрев оказался не сильный, хотя попробую напряжении понизить потом.

Рекомендую брать эту память под разгон, особенно для райзенов, хотя для интел тоже пушка, если мать зетовская.

Купил 2 плашки по 2590 с промокодом на 200 баллов, который при прочтении отзыва уже вряд ли будет работать. За эту цену лучше памяти нет.

Если нужна память «вставил и забыл», то берите тупо самые дешевые плашки в магазине, а эти оставьте тем, кто шарит для чего они ему.