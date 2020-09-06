Достоинства

1. Цена (33990 со скидкой 4000 по промокоду TOTAL)

2. Вес и размеры — я бы точно отнес его к ультрабукам. Хотел вначале брать 14"(ACER Aspire 5 A514-52-57RR- он тоже по скидке), но расчертил по размерам — они на пару сантиметров отличаются вообще, а на 15,6" экране работать лучше однозначно.

3. IPS матрица матовая — работать очень удобно

4. Гигабитный Ethernet порт (RJ-45). Не знаю, что за сговор не ставить его на современные ноутбуки, но мне для работы НАДО

5. 4 ядра 8 потоков на свеженьком i5 6. Отдельный раздел со всеми драйверами под Windows 10 прямо из коробки(если не удалить сразу при установке, конечно)

7. На удивление не отвратительный звук

8. Петли экрана действительно стали намного лучше(жестче)

9. Подсветка клавиатуры

10. Наличие NumPad(на моем старом ноутбуке вообще почти одинакового размера — 15.6" ASUS X59SR ,- его не было, как ни странно)

11. Действительно большой и удобный тачпад c поддержкой нескольких касаний

12. Bluetooth 5 и Intel® Wi-Fi 6 AX201

Недостатки

Лично по мне все недостатки относительны и вообще не мешают, но:

1. Нет в наличии — только под заказ

2. Клавиши действительно имеют малый ход, но это вообще ерунда- клавиатура же мембранная в конце-концов

3. Крышка меньше основания и её торцы скошены. Открыть без сноровки крышку не так-то просто. Нужно серединой подушки большого пальца плотно нажать на торец крышки и , удерживая, приподнимать. А учитывая вес лучше еще и придерживать) Но это тоже мелочи. Более того — кусочек скотча(изоленты), приклеенный справа от камеры и выступающий на 1 см решит вообще все проблемы.

4. Блок питания старого формата(из двух частей, а не единым блоком). Тоже ерунда, так как все равно он ОЧЕНЬ компактный, т.е. очень маленького размера.

6. Частота оперативки все-таки 2666МГц. Напомню, что у процессора официальная поддержка 3200 и более МГц. Мелочь, а неприятно. Плюс еще Kingston + SK Hynix...

7. Все же шум. Да, он шумит под нагрузкой(причем не обязательно от Вашей деятельности). НО: шум очень адекватный, укладывается в бытовой(если Вы не сидите , конечно, в бункере). Опишу так: при активной работе с включенной на минимум музыкой его вообще не слышно.

8. Нет кард-ридера. Даже простенького под SD. Ну да не беда- стоит копейки, в отличии от переходника с USB-C на Ethernet)))

9. Клавиша выключения в правом верхнем углу клавиатуры над клавишей NumLock. Зачем так делать?! Короче не забудьте отключить ВЫКЛЮЧЕНИЕ ноутбука в плане энергопитания по нажатию кнопки выключения)))

10. Обычный HDD диск, пусть и на 1ТБ. Точно будет заменен либо докуплен SSD(есть отдельный слот M.2 PCIe). Но, честно говоря, пока хватает и его быстродействия.

11. Нет индикаторов NumLock, Caps Lock. Появляются после установки драйверов в виде всплывающих картинок на экране.

12. Зарядка мелкая и от этого кажется хлипкой- особенно сам штекер- он тоненький

Комментарий

Прекрасный сбалансированный ноутбук за свои деньги.

Windows 10 x64 2004 работает прекрасно. Проблем при установке не выявлено.

БИОС обновлялся , кстати, тоже без проблем до версии 1.08.

Очень хороший обзор на https://laptopmedia.com/review/acer-aspire-5-a515-55-review-a-good-daily-driver-with-pwm-free-display-and-decent-battery-life/.

Странно, что не хит (по скидке точно).

По себе знаю, что есть предвзятое отношение к этой фирме, но аппарат действительно неплох!