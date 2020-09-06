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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
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Условия акции
  1. Акция проводится в период с 29.11.2021 по 31.01.2022.
  2. Для того, чтобы получить 500 бонусов, необходимо зарегистрироваться (ссылка ведет на форму регистрации) на сайте Ситилинк и совершить первую покупку (оплатить и получить) на сумму от 2000 рублей (2000 рублей – финальная цена после всех скидок) в период акции. Клубная карта привязывается к личному кабинету автоматически сразу после прохождения процедуры регистрации. Данное предложение действительно для клиентов, которые ранее не были зарегистрированы на сайте Ситилинк (то есть для новых клиентов).
  3. Если клиент в момент регистрации активировал имеющуюся у него Клубную карту, клиент не участвует в акции.
  4. 500 бонусов начисляются на 8 день после совершения (оплаты и получения) покупки.
  5. Срок действия 500 бонусов – 1 месяц с момента начисления.
  6. Подробные правила Клуба Ситилинк  здесь
  7. Акция не распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей
  8. Компания вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в участии в данной акции
  9. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей.
  10. Организатор акции: ООО «Ситилинк», юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 51.
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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 1
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 2
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 3
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 4
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 5
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 6
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 7
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 8
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 9
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 10
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 11
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 12
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 13
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 14
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 15
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 16
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics , Eshell, NX.HSHER.009, черный вид 17

Отзывы: Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-59LK, NX.HSHER.009, черный

5.0
10 Отзывов
Код товара: 1217608

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Нет в наличии

Последний раз товар был 21 октября 2021
и за услугу
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Денис 5
21 июля 2020
Куплено в Ситилинк Лучший отзыв
Достоинства

1. Цена (33990 со скидкой 4000 по промокоду TOTAL)
2. Вес и размеры — я бы точно отнес его к ультрабукам. Хотел вначале брать 14"(ACER Aspire 5 A514-52-57RR- он тоже по скидке), но расчертил по размерам — они на пару сантиметров отличаются вообще, а на 15,6" экране работать лучше однозначно.
3. IPS матрица матовая — работать очень удобно
4. Гигабитный Ethernet порт (RJ-45). Не знаю, что за сговор не ставить его на современные ноутбуки, но мне для работы НАДО
5. 4 ядра 8 потоков на свеженьком i5 6. Отдельный раздел со всеми драйверами под Windows 10 прямо из коробки(если не удалить сразу при установке, конечно)
7. На удивление не отвратительный звук
8. Петли экрана действительно стали намного лучше(жестче)
9. Подсветка клавиатуры
10. Наличие NumPad(на моем старом ноутбуке вообще почти одинакового размера — 15.6" ASUS X59SR ,- его не было, как ни странно)
11. Действительно большой и удобный тачпад c поддержкой нескольких касаний
12. Bluetooth 5 и Intel® Wi-Fi 6 AX201

Недостатки

Лично по мне все недостатки относительны и вообще не мешают, но:
1. Нет в наличии — только под заказ
2. Клавиши действительно имеют малый ход, но это вообще ерунда- клавиатура же мембранная в конце-концов
3. Крышка меньше основания и её торцы скошены. Открыть без сноровки крышку не так-то просто. Нужно серединой подушки большого пальца плотно нажать на торец крышки и , удерживая, приподнимать. А учитывая вес лучше еще и придерживать) Но это тоже мелочи. Более того — кусочек скотча(изоленты), приклеенный справа от камеры и выступающий на 1 см решит вообще все проблемы.
4. Блок питания старого формата(из двух частей, а не единым блоком). Тоже ерунда, так как все равно он ОЧЕНЬ компактный, т.е. очень маленького размера.
6. Частота оперативки все-таки 2666МГц. Напомню, что у процессора официальная поддержка 3200 и более МГц. Мелочь, а неприятно. Плюс еще Kingston + SK Hynix...
7. Все же шум. Да, он шумит под нагрузкой(причем не обязательно от Вашей деятельности). НО: шум очень адекватный, укладывается в бытовой(если Вы не сидите , конечно, в бункере). Опишу так: при активной работе с включенной на минимум музыкой его вообще не слышно.
8. Нет кард-ридера. Даже простенького под SD. Ну да не беда- стоит копейки, в отличии от переходника с USB-C на Ethernet)))
9. Клавиша выключения в правом верхнем углу клавиатуры над клавишей NumLock. Зачем так делать?! Короче не забудьте отключить ВЫКЛЮЧЕНИЕ ноутбука в плане энергопитания по нажатию кнопки выключения)))
10. Обычный HDD диск, пусть и на 1ТБ. Точно будет заменен либо докуплен SSD(есть отдельный слот M.2 PCIe). Но, честно говоря, пока хватает и его быстродействия.
11. Нет индикаторов NumLock, Caps Lock. Появляются после установки драйверов в виде всплывающих картинок на экране.
12. Зарядка мелкая и от этого кажется хлипкой- особенно сам штекер- он тоненький

Комментарий

Прекрасный сбалансированный ноутбук за свои деньги.
Windows 10 x64 2004 работает прекрасно. Проблем при установке не выявлено.
БИОС обновлялся , кстати, тоже без проблем до версии 1.08.
Очень хороший обзор на https://laptopmedia.com/review/acer-aspire-5-a515-55-review-a-good-daily-driver-with-pwm-free-display-and-decent-battery-life/.
Странно, что не хит (по скидке точно).
По себе знаю, что есть предвзятое отношение к этой фирме, но аппарат действительно неплох!

5 1
Анатолий 5
31 августа 2020
Куплено в Ситилинк
Достоинства

Брался для студента, на длительную перспективу.
Соответственно, записываем в плюс:
1) На первом месте — Малый вес, носить тяжелую бандуру, хрупкой девушке ... не комильфо
2) Отличный матовый не бликующий экран, а это значит, что работать с ноутбуком будет комфортно в любой обстановке.
3) Отличная производительность, надеюсь на 5 лет учебы ей его хватит.
4) Металлический корпус, а значит можно не бояться за содержимое ноутбука ;-)
5) Поддержка Type-C, а значит есть возможность, что ноутбук будет работать от современных повербанков с PD, что автоматически продлит время автономной работы ноутбука.

Недостатки

В модели купленной в Ситилинке был только 1 жесткий диск объемом 1000Гб, не очень современное решение, решили добавить SSD.
Что бы добавить хороший быстрый SSD пришлось обращаться в сервисный центр, где за 500 рублей тупо выкрутили 12 болтиков, вставили SSD и закрутили болтики обратно.
Самому пользователю данная замена не доступна, так как при самостоятельной установке SSD теряется гарантия.

P. S. Lenovo например спокойно разрешает устанавливать в свои ноутбуки SSD самостоятельно.

Комментарий

Windows 10 встала как родная.
После установки SSD и установки всех необходимых программ, время от момента включения до момента ПОЛНОГЙ загрузки рабочего стола составляет всего 16 секунд.
Идеально!!!

Dimann 5
3 сентября 2020
Куплено в Ситилинк
Достоинства

1. «Железо».
2. Цена.
3. Тихий вентилятор (в сравнении с Dell Latitude 7300, i7-8665U)

Недостатки

1. Не заряжается через USB Type-C.
2. На тачпаде не отделены кнопки.

Комментарий

Сразу добавил SSD M.2 PCIe 4x Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW.
"Полет" нормальный.
Рекомендую к покупке.
Предыдущий Acer Aspire 5820 отработал 10 лет!

1
Ольга 5
8 марта 2021
Куплено в Ситилинк
Достоинства

Отличный ноутбук, выглядит изящно, узкий, работает без проблем.

Комментарий

Отлично работает во всех отношениях, красивый, удобный.

Timmo7 5
31 июля 2020
Куплено в Ситилинк
Достоинства

Соотношение цена/комплектация/ и еще раз цена( с учетом скидки)

Недостатки

Основной: нет индикации нам пада и капслока на клаве, ну все впринципе....всякие там отсутсвие линуксов даже не рассматриваю..

Комментарий

Норм, за эти деньги берите по скорее пока есть..

1
Рустам 5
26 июля 2020
Комментарий

Очень красивый, легкий, тактильно приятный. Потрясающий экран, рамки очень тонкие. Цвета насыщенные, углы обзора тоже супер, ну оно и понятно ips же. Звук объемный и очень громкий. Быстродействие тоже супер.

1 1

Описание от ACER

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Обзоры

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Анатолий 06 сентября
Мощный ноутбук для студента
1656

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